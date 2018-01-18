食譜:五色什錦丁:www.ytower.com.tw

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食譜:五色什錦丁
  • 【調 味 料】
  • 少許
  • 1/2小匙
  • 1小匙

  • 【做　法】
  • 1.竹筍切丁；紅蘿蔔、馬鈴薯去皮，切丁。
  • 2.蘋果帶皮切丁，泡入醋水中即撈起瀝乾；小黃瓜用鹽搓洗，除鹽漬，去籽切丁備用。
  • 3.熱鍋加入少許食用油，用小火將作法1的筍丁、紅蘿蔔丁、馬鈴薯丁稍微煎軟，再放入調味料充分拌炒，起鍋前加入作法2的蘋果丁、小黃瓜丁和葡萄乾拌炒一下即可。
開胃前菜 .根莖類 .西式料理 .素食
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