食譜:根莖蔬菜煮:www.ytower.com.tw

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食譜:根莖蔬菜煮

  • 【做　法】
  • 1.芋頭去皮，切滾刀塊狀，與適量的水加少許白飯煮至8分熟，剔除米飯，瀝乾備用。
  • 2.紅洋蔥切塊；胡蘿蔔（去皮）、竹筍切滾刀塊，甜豆汆燙熟，放入冷水中冷卻。
  • 3.熱鍋，放適量食用油，依序放入洋蔥塊、胡蘿蔔塊、竹筍塊充分拌炒，加入調味料煮至胡蘿蔔稍軟，再加入芋頭煮至入味，起鍋前加入甜豆略拌勻即可。
主菜 .根莖類 .中式料理 .素食
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