食譜:清煮時蔬:www.ytower.com.tw

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食譜:清煮時蔬

  • 【做　法】
  • 1.紫山藥去皮切大塊，泡入醋水中防止褐變；玉米、花椰菜都切大塊，汆燙熟；秋葵汆燙熟，泡入冷水冷卻；海帶洗除鹽漬，充分扭乾。
  • 2.將調味料混勻，煮滾，放入作法1的紫山藥塊略煮，再放入玉米、花椰菜燉煮至山藥可入口，起鍋前放入海帶芽即可熄火。
  • 3.盛盤時加入秋葵即可。
主菜 .根莖類 .日式料理 .素食
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