食譜:片炒時蔬:www.ytower.com.tw

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食譜:片炒時蔬

  • 【做　法】
  • 1.紅甜椒、青椒去籽切片；木耳汆燙，切大片；南瓜去籽，切0.1公分薄片；大頭菜去厚皮，切0.1公分薄片；蔥切斜片；所有調味料混合均勻備用。
  • 2.熱鍋加入少許食用油，先將作法1的紅椒、青椒過油，盛起備用。
  • 3.原鍋放入作法1的南瓜片、大頭菜片、木耳片小火慢慢煎軟，再加入蔥炒香。
  • 4.續加入混合好的調味料拌炒至入味，起鍋前加入作法2的紅椒、青椒拌炒一下即可。
主菜 .根莖類 .中式料理 .葷食
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