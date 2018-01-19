食譜:薑汁地瓜圓湯:www.ytower.com.tw

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食譜:薑汁地瓜圓湯

  • 【做　法】
  • 1.地瓜洗淨去皮，切塊，放入蒸盤，再放入電鍋中，外鍋加1杯水煮至開關跳起，燜5分鐘。
  • 2.取出蒸熟的地瓜壓成泥狀，放入地瓜粉拌勻，揉成糰狀，撒上太白粉，再搓成圓條狀，用刀分切成小段，即為地瓜圓。
  • 3.鍋中倒入水煮滾，加入薑汁和作法2的地瓜圓煮滾，加入調味料拌勻即可。
.根莖類 .中式料理 .素食
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