食譜:芋頭番薯炸年糕:www.ytower.com.tw

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食譜:芋頭番薯炸年糕

  • 【做　法】
  • 1.芋頭及地瓜切絲；年糕切粗絲，備用。
  • 2.麵糊材料混合拌勻成粉漿。加入作法1材料拌勻。
  • 熱油鍋至約150℃，將作法2材料攤成圓餅型下鍋，中火炸至表面金黃即可。
點心 .根莖類 .中式料理 .葷食
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