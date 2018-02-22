食譜:巴西蘑菇牛蒡燉肉片:www.ytower.com.tw

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食譜:巴西蘑菇牛蒡燉肉片
  • 【調 味 料】
  • 1小匙
  • 米酒 少許

  • 【做　法】
  • 1.巴西蘑菇洗淨；牛蒡刷洗乾淨、切片；洋菇洗淨；青花椰菜洗淨、切小朵，備用。
  • 2.將巴西蘑菇、牛蒡片一起放入鍋中，倒入水以大火煮至滾沸，改小火燉煮25分鐘。
  • 3.續入洋菇、青花椰菜以及肉片，再燉10分鐘，加入所有調味料拌勻即可。
  • 【備　註】
  • 巴西蘑菇有豐富的多醣體，亦有提升人體免疫力的作用，是非常盛行的養生保健食材，乾燥的巴西蘑菇較容易取得，風味甘甜，很適合用來熬煮湯頭。
主菜 .根莖類 .中式料理 .葷食
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