食譜:洋蔥濃湯(4):www.ytower.com.tw
食譜:洋蔥濃湯(4)

  • 【做　法】
  • 1.洋蔥切絲；大蒜切片，備用。
  • 2.鍋燒熱，加入奶油，放入作法1的洋蔥絲和蒜片炒香，盛出少許洋蔥絲備用。
  • 3.再倒入調理機中，加入高湯和白醬，攪打至濃稠。
  • 4.將作法3打勻的材料再倒回鍋中，加入調味料所有材料調味，煮滾後放上作法2的洋蔥絲，最後再撒上帕馬森起司粉即可。
.根莖類 .韓式料理 .葷食
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