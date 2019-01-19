食譜:蠔油雙冬(4):www.ytower.com.tw
食譜:蠔油雙冬(4)

  • 【做　法】
  • 1.綠竹筍切滾刀塊；香菇去蒂切小塊；芥藍菜修齊後用開水汆燙30秒後瀝乾。
  • 2.熱鍋倒入少許沙拉油，倒入芥藍菜，放入少許鹽，略翻炒後取出裝盤備用。
  • 3.另熱鍋倒入少許沙拉油，倒入薑末以小火爆香，放入綠竹筍及香菇略炒香後加入醬油、紹興酒、水、細砂糖及白胡椒粉。
  • 4.小火煮約2分鐘後待湯汁收至略乾後用太白粉水勾芡，再灑上香油裝盤即可。
主菜 .根莖類 .中式料理 .葷食
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