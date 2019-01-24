食譜:蔥油拌萵筍:www.ytower.com.tw

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食譜:蔥油拌萵筍

  • 【做　法】
  • 1.將萵筍削皮切絲，備用。
  • 2.將作法1的萵筍絲泡入冰開水約10分鐘後撈起瀝乾，備用。
  • 3.熱油鍋至油溫約140°C後，起鍋，加入蔥花，拌勻即為蔥油。
  • 4.取一碗，加入作法2萵筍絲、紅辣椒絲、蒜末，再加入作法2的蔥油、鹽、細砂糖一起拌勻即可。
開胃前菜 .根莖類 .中式料理 .素食
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