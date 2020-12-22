食譜:百合蘆筍:www.ytower.com.tw
  • 【調 味 料】
  • 1/4茶匙
  • 米酒 1大匙

  • 【做　法】
  • 1.蘆筍削去粗皮，切掉尾部較老處。
  • 2.蘆筍放入蒸盤，擺上新鮮百合、紅甜椒塊、蒜片，加入調味料。
  • 3.放入水滾的蒸鍋中，蒸約5分鐘，再淋上適量即可。
  • 【備　註】
  • 蘆筍靠近根部的部位表皮的纖維其實有點粗，在烹調前先削去這層粗皮，蘆筍就會鮮嫩，不會有吞不下的渣囉。
主菜 .根莖類 .中式料理 .素食
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