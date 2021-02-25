食譜:香滷蔬菜拼盤:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.白蘿蔔洗淨，去皮切厚片；筊白筍去外殼洗淨；杏鮑菇洗淨；綠花椰菜切小朵洗淨備用。
  • 2.取電鍋內鍋，加入水、所有調味料拌勻，放入作法1的白蘿蔔，外鍋加1杯水煮至開關跳起燜5分鐘。
  • 3.再放入香菜梗、作法1的筊白筍、杏鮑菇，外鍋再加1杯水續煮至開關跳起，放入綠花椰菜拌勻再燜5分鐘。
  • 4.取出滷好蔬菜擺盤，再放入黃金番茄當盤飾即可。
主菜 .根莖類 .中式料理 .素食
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