食譜:蔬果高湯(1):www.ytower.com.tw
食譜:蔬果高湯(1)
  • 【調 味 料】
  • 1小匙

  • 【做　法】
  • 1.高麗菜洗淨切大片；西芹洗淨切段；玉米、紅蘿蔔洗淨切塊；蘋果、番茄洗淨切片，備用。
  • 2.鍋中倒入水煮滾，放入作法1的玉米塊、紅蘿蔔塊煮5分鐘。
  • 3.續放入作法1的高麗菜片、西芹段、蘋果片、番茄片煮滾，以小火煮40分鐘。
  • 【備　註】
  • 只要挑選喜愛的水果蔬菜，就能放入鍋底中燉煮，但要選擇可煮久的食材，不然放下去就溶化、化成粉末，不但口感不好，更吃不到蔬果香甜。
.葉菜類 .中式料理 .素食
上線日期: