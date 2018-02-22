食譜:蟹肉奶油燴白菜:www.ytower.com.tw

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食譜:蟹肉奶油燴白菜

  • 【做　法】
  • 1.白菜、洋菇切片；洋蔥切絲，備用。
  • 2.【爆香】鍋中加入奶油，放入蒜末、洋菇片以及洋蔥絲，以中火炒至洋蔥呈透明狀。
  • 3.【炒麵糊】麵粉炒香，至呈麵糊狀。
  • 4.【燴白菜】放入白菜段、高湯略煮，加入所有調味料、蟹肉棒，煮至白菜軟化入味即可。
  • 【備　註】
  • 如果喜歡奶香味的人，可以在這道料理中加入些許牛奶或鮮奶油，提升燴白菜的風味。
主菜 .葉菜類 .中式料理 .葷食
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