食譜:開陽白菜(17):www.ytower.com.tw
食譜:開陽白菜(17)

  • 【做　法】
  • 1.白菜洗淨、切片；香菇洗淨泡軟、切絲；蝦米洗淨略泡一下，備用。
  • 2.熱鍋，倒入2大匙沙拉油，放入蒜末、蔥段爆香，加入香菇絲和蝦米炒香，再加入豬肉絲炒至顏色變白。
  • 3.續入白菜片炒至微軟，倒入高湯煮約5分鐘，加入所有調味料煮勻，以太白粉水勾芡即可。
主菜 .葉菜類 .中式料理 .葷食
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