食譜:綜合堅果沙拉:www.ytower.com.tw

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食譜:綜合堅果沙拉

  • 【做　法】
  • 1.綜合堅果切碎備用。
  • 2.將作法1的1/4綜合堅果加入所有調味料後拌勻備用。
  • 3.將生菜泡冰水後撈起瀝乾後，置於盤中。
  • 4.於作法3盤中淋上作法2已拌勻的調味料、並撒上剩餘的綜合堅果即可。
開胃前菜 .葉菜類 .西式料理 .素食
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