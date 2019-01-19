食譜:蟹肉燴白菜芽:www.ytower.com.tw

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食譜:蟹肉燴白菜芽

  • 【做　法】
  • 1.白菜芽對切後汆燙至軟後瀝乾；蟹腿肉汆燙後瀝乾，備用。
  • 2.將白菜芽放入炒菜鍋中，加入調味料A，開火小火滾煮約20分鐘後將湯汁倒掉，將煮熟的菜排放至盤中。
  • 3.熱鍋放入調味料B中的高湯、鹽、細砂糖、白胡椒粉及蟹腿肉煮開後用太白粉水勾芡後加入香油，淋在白菜芽上即可。
主菜 .葉菜類 .中式料理 .葷食
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