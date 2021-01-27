食譜:脆皮韭菜包:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.韭菜末與所有材料B混合拌勻成餡料。
  • 2.取一張水餃皮，包入適量作法1的餡料，收口收緊。
  • 3.取章魚燒烤盤，噴上適量油，韭菜包口朝下放入章魚燒烤盤。
  • 4.以中火煎約6分鐘，再加入適量油，翻面煎約4分鐘至韭菜包酥脆即可
  • 【備　註】
  • 水餃皮變身迷你韭菜盒超好吃
小吃 .葉菜類 .中式料理 .素食
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