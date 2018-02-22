食譜:綠花椰菜濃湯:www.ytower.com.tw

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食譜:綠花椰菜濃湯

  • 【做　法】
  • 1.洋蔥切絲；西芹切片；大蒜切末，備用。
  • 2.綠花椰菜洗淨切小朵，汆燙撈起；山藥去皮切片，蒸熟備用。
  • 3.鍋燒熱，加入適量油，放入作法1的所有材料炒香，倒入調理機中，加入作法2的所有材料和高湯，攪打至濃稠。
  • 4.將作法3打勻的材料再倒回鍋中，加入調味料所有材料調味，煮滾後再放入烤香的松子即可。
.花菜花瓣類 .西式料理 .素食
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