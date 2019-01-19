食譜:薑黃燴時蔬:www.ytower.com.tw

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食譜:薑黃燴時蔬

  • 【做　法】
  • 1.花椰菜切小朵；紅蘿蔔切小條；鮮香菇去蒂頭表面刻花刀；玉米筍對切。
  • 2.熱鍋倒入少許油，小火爆香5公克的蒜末後加入約200㏄的水，加入少許鹽及細砂糖，將蔬菜入鍋煮熟後裝盤。
  • 3.另熱鍋倒入沙拉油，小火爆香蒜末後加入高湯、薑黃粉及鹽、糖，煮開後用太白粉水勾芡淋至蔬菜上即可。
主菜 .花菜花瓣類 .中式料理 .葷食
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