食譜:番茄豆苗湯:www.ytower.com.tw

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食譜:番茄豆苗湯

  • 【做　法】
  • 1.番茄切丁。
  • 2.將番茄丁、碗豆苗、蔥花及鹽、香油、白胡椒粉一起放入杯中。
  • 3.沖入熱開水拌勻即可。
開胃前菜 .瓜果類 .中式料理 .素食
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