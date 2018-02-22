食譜:肉片燒香茄:www.ytower.com.tw

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食譜:肉片燒香茄

  • 【做　法】
  • 1.將所有調味料拌勻備用。
  • 2.將茄子切5公分長段後對切，茄皮上刻花；五花薄肉片切小段；九層塔切小段備用。
  • 3.取鍋燒熱，放入作法2的五花薄肉片段，以小火煎出油脂，續放入作法2的茄子段煎軟。
  • 4.續加入作法1的拌勻調味料快速充分拌勻。
  • 5.起鍋前再拌入作法2的九層塔段略拌炒，即可盛盤。
主菜 .瓜果類 .中式料理 .葷食
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