食譜:蕃茄濃湯(1):www.ytower.com.tw
食譜:蕃茄濃湯(1)

  • 【做　法】
  • 1.取一個蕃茄切片，放入烤箱烤乾備用；其餘2個蕃茄切塊；蕃茄糊加入少許水(份量外)調稀備用。
  • 2.鍋燒熱，加入適量油，放入義大利香料和作法1的蕃茄塊炒香。
  • 3.再倒入調理機中，加入九層塔、作法1的蕃茄糊和高湯，攪打至濃稠。
  • 4.將作法3打勻的材料再倒回鍋中，加入調味料所有材料調味，煮滾後鋪上作法1的蕃茄乾即可。
.瓜果類 .西式料理 .素食
上線日期: