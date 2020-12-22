食譜:蒜泥茄子:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.蒜泥醬料材料攪拌均勻備用。
  • 2.茄子洗淨切長條再對切成1/4。
  • 3.電鍋外鍋放1杯水蒸至有蒸汽，放入茄子蒸6分鐘即可。
  • 4.起鍋後淋上蒜泥醬即可。
  • 【備　註】
  • 電鍋要先蒸至有蒸氣再放入茄子，過程不開蓋茄子才不變色。
主菜 .瓜果類 .中式料理 .素食
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