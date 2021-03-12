食譜:鮮菇南瓜炊飯:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.白米洗淨瀝乾；南瓜切大塊；杏鮑菇切片，備用。
  • 2.熱鍋，加入適量的油，放入薑末、蝦米爆香，再加入豬絞肉炒散後，加入南瓜塊、鴻喜菇、杏鮑菇片炒勻。
  • 3.將作法1的白米、作法2的材料、所有調味料和水，倒入鍋內拌勻，外鍋加入2杯水，按下開關煮至開關跳起，翻鬆炊飯再燜約15分鐘即可。
飯食 .瓜果類 .日式料理 .葷食
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