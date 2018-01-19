食譜:杏仁奶露(1):www.ytower.com.tw
食譜:杏仁奶露(1)

  • 【做　法】
  • 1.杏仁、花生仁分洗淨，用300cc水浸泡1晚。
  • 2.作法1的杏仁、花生仁和水放入果汁機中攪打成汁，用篩網過濾至鍋中，以小火煮熟，加入白砂糖、鮮奶，再以再來米粉水勾芡，煮至濃稠。
  • 3.食用時撒上熟芝麻即可。
  • 【備　註】
  • 再來米粉調配的得愈濃稠，煮出來的杏仁奶露就愈濃稠，通常會使用的比例為1：1，可依個人的喜好來調整水和再來粉粉的比例
點心 .種子核果類 .中式料理 .葷食
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