食譜:蜜紅豆(7):www.ytower.com.tw
食譜:蜜紅豆(7)
  • 【材　料】
  • 紅豆 300公克
  • 450㏄

  • 【做　法】
  • 1.紅豆洗淨，挑除有瑕疵的豆子後泡6小時備用。
  • 2.將作法1的紅豆瀝乾，和水一起放入內鍋中，外鍋倒2杯水，煮至開關跳起，燜10分鐘。
  • 3.外鍋再倒一次2杯水，煮至開關跳起，再燜10分鐘。
  • 4.再加入細砂糖攪拌均勻，外鍋倒入1/2杯水，最後煮至開關跳起即可。
  • 【備　註】
  • 紅豆剛煮好，要趁熱拌糖，加了糖的蜜紅豆，又Q又軟又保有紅豆形狀粒粒分明，都不用調味就可以直接拿來使用。
配料 .種子核果類 .中式料理 .葷食
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