食譜:八角滷花生(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.花生洗淨，泡水6小時瀝乾備用。
  • 2.將作法1的花生放入電鍋內鍋中，加入水、八角、乾辣椒、所有調味料，外鍋加2杯水，煮至開關跳起燜5分鐘。
  • 3.外鍋再加1杯水續煮至入味即可。
開胃前菜 .種子核果類 .中式料理 .素食
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