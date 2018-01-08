食譜:昆布高湯(2):www.ytower.com.tw
食譜:昆布高湯(2)
  • 【調 味 料】
  • 1/2小匙

  • 【做　法】
  • 1.先將昆布用紙巾擦乾淨備用。
  • 2.作法1的昆布放入水中先泡20分鐘。
  • 3.續放入薑片，再開火煮滾，再轉小火煮3分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 昆布要先利用乾淨的衛生紙或紙巾先擦過，將上面的灰塵擦去，剩下不用的小心不要沾到水。
.海菜菇蕈類 .日式料理 .素食
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