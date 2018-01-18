食譜:舞菇天婦羅:www.ytower.com.tw

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食譜:舞菇天婦羅

  • 【做　法】
  • 1.舞菇剝散；地瓜去皮切片；茄子切片；芹菜葉洗淨瀝乾，備用。
  • 2.低筋麵粉加冰水、雞蛋拌勻，靜至30分鐘。
  • 3.熱鍋，倒入稍多的油，取作法1的材料沾上麵糊，放入油鍋中炸至上色，撈出瀝油。
  • 4.將所有調味料混合，搭配作法3的天婦羅食用即可。
  • 【備　註】
  • 調日式天婦羅的麵糊建議使用冰水，借此降低攪拌麵糊時的溫度，可以讓炸好的天婦羅的麵衣更酥更爽口。
開胃前菜 .海菜菇蕈類 .日式料理 .葷食
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