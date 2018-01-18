食譜:鹹酥鴻喜:www.ytower.com.tw
食譜:鹹酥鴻喜

  • 【做　法】
  • 1.鴻喜菇剝散；四季豆摘除頭尾及兩側粗筋；九層塔取嫩葉，備用。
  • 2.熱鍋，倒入稍多的油，放入四季豆先炸至表面金黃，再放入鴻喜菇炸熟，再轉大火炸至上色。
  • 3.放入九層塔炸至酥脆，一起撈出瀝油，趁熱拌入辣椒末、蔥末、蒜末，再撒上所有調味料即可。
  • 【備　註】
  • 酥炸菇類並不需要炸太久，稍微炸至上色的口感最好；而辣椒末、蔥末、蒜末一定要趁熱拌入辛香氣才容易散出，吃起來更有風味。
開胃前菜 .海菜菇蕈類 .中式料理 .素食
上線日期: