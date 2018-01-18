食譜:麻辣雙菇:www.ytower.com.tw

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食譜:麻辣雙菇

  • 【做　法】
  • 1.鴻喜菇、雪白菇剝散後，稍微灑一點水，再裹上薄薄一層玉米粉。
  • 2.熱鍋，倒入稍多的油，放入作法1的鴻喜菇與雪白菇炸至上色，取出瀝油。
  • 3.作法2鍋中留少許油，放入蒜末爆香，再放入乾辣椒、花椒粒炒香。
  • 4.放入作法2的鴻喜菇、雪白菇及所有調味料，炒至均勻即可。
  • 【備　註】
  • 裹上薄薄一層玉米粉的用意在防止菇類因為加熱而縮水，這樣炸好的菇不但美觀，吃起來口感也更好。
主菜 .海菜菇蕈類 .中式料理 .葷食
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