食譜:腐皮捲舞菇:www.ytower.com.tw

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食譜:腐皮捲舞菇

  • 【做　法】
  • 1.舞菇撕小朵；乾腐皮剪適當大小，備用。
  • 2.熱鍋，倒入適量的油，放入蒜末爆香，再放入肉絲、紅蘿蔔絲炒至變色。
  • 3.放入韭菜段炒勻，加入所有調味料、舞菇炒入味，成餡料備用。
  • 4.取腐皮包入作法3內餡，以少許麵糊封口，再放入油鍋中炸至金黃及可。
  • 【備　註】
  • 腐皮捲起後用來封口的麵糊，是用來增加黏性的，因此只要用麵粉加上適量的水調至有黏稠度即可。
主菜 .海菜菇蕈類 .中式料理 .葷食
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