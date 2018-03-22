食譜:素香菇炸醬:www.ytower.com.tw

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食譜:素香菇炸醬

  • 【做　法】
  • 1.乾香菇蒂泡水約30分鐘，至完全軟化後撈起瀝乾，放入調理機中打碎取出備用。
  • 2.豆干切小丁；薑和芹菜切碎備用。
  • 3.鍋燒熱，倒入沙拉油，以小火爆香作法2的薑末及芹菜碎，加入作法1的香菇蒂碎炒至乾香。
  • 4.續加入豆瓣醬及甜麵醬略炒香後加入細砂糖和水，煮至滾沸後改轉小火續煮約5分鐘至濃稠，最後再加入香油即可。
配料 .海菜菇蕈類 .中式料理 .素食
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