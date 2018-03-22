食譜:椒鹽菇絲:www.ytower.com.tw

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食譜:椒鹽菇絲

  • 【做　法】
  • 1.鮮香菇蒂洗淨瀝乾。
  • 2.直接用手剝成細絲狀。
  • 3.將一鍋油加熱至160℃，放入作法2的香菇蒂細絲，炸至外觀呈金黃酥脆狀後撈出。
  • 4.先瀝油後盛入盤中，再撒上椒鹽粉即可。
開胃前菜 .海菜菇蕈類 .中式料理 .素食
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