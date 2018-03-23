食譜:鄉風鮮菇里肌炊飯:www.ytower.com.tw
食譜:鄉風鮮菇里肌炊飯

  • 【做　法】
  • 1.里肌肉切粗絲；所有菇類、紅蘿蔔切粗丁狀；白米洗淨瀝乾，備用。
  • 2.熱鍋，倒入少許油，放入里肌肉絲與所有菇類炒香，加入所有調味料拌勻。
  • 3.將作法1的白米放入電鍋中，加入作法2的炒料、紅蘿蔔丁蒸煮至熟，再拌入材料B即可。
  • 【備　註】
  • 煮日式炊飯的時後食材可以先炒香，再入鍋蒸熟；當然也可以直接入鍋不事先炒過，只是就少了一點香氣。
  • 約40分鐘
配料 .海菜菇蕈類 .日式料理 .葷食
上線日期: