食譜:奶油蒜香鮮蘑菇:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.鮮菇醬材料攪拌均勻備用。
  • 2.將蘑菇放入盤內淋上醬汁，最後放上兩片奶油。
  • 3.電鍋外鍋放1杯水蒸至有蒸汽，放入蘑菇蒸7分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 使用高湯與奶油，讓蘑菇吸收後，風味會更鮮美。
主菜 .海菜菇蕈類 .西式料理 .葷食
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