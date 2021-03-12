食譜:菌菇炊飯:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.白米洗淨瀝乾；將材料中的所有菇略洗淨，瀝乾，分切小片狀備用。
  • 2.取鍋，將作法1的綜合菇炒除水分外，也炒出香氣，再放入奶油、薑絲和所有調味料略拌炒，備用。
  • 3.將作法1的白米、作法2的綜合菇、胡蘿蔔絲、水，倒入鍋內拌勻，外鍋加入2杯水，按下開關煮至開關跳起，翻鬆炊飯再燜約15分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 綜合菇先入鍋煸炒過，一方面可去除多餘水分，一方面可增加香氣，加入白飯中同煮，香氣更加分。
飯食 .海菜菇蕈類 .日式料理 .葷食
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