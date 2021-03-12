食譜:菌菇炒飯:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.櫻花蝦泡水變軟，瀝乾備用。
  • 2.將材料中的所有菇略洗淨，瀝乾，分切小片狀備用。
  • 3.取鍋，加入適量油，放入櫻花蝦炒香，再加入作法2的綜合菇炒除水分外，也炒出香氣，再加入熟白飯和調味料B充分拌炒至米飯均勻、鬆散。
  • 4.續加入蔥花略拌炒，再加入鹽和黑胡椒調味即可。
  • 【備　註】
  • 選擇不易出水的菇類，加入炒飯時才不會濕黏軟爛，口感不佳。
飯食 .海菜菇蕈類 .中式料理 .葷食
上線日期: