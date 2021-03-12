食譜:菌菇小炒:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.臘肉切小片；小番茄劃十字放入滾水中?趟去皮，備用。
  • 2.香菇、杏飽菇、飽魚菇略沖水洗淨，撕成大小適中的片狀。
  • 3.取鍋，加入適量油，放入蒜片和臘肉片炒香後，加入作法2的綜合菇炒至呈金黃色，再加入作法1的小番茄拌炒，最後加入鹽和黑胡椒調味。
  • 【備　註】
  • 熱鍋後，先放入蒜片和臘肉煸香至出油，再放入菇類食材同炒，口感和香氣十足。
主菜 .海菜菇蕈類 .中式料理 .葷食
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