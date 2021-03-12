食譜:菌菇滑蛋:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.煮汁混合煮均勻備用
  • 2.什錦菇分朵切粗絲，水芹去蒂頭，適當切小段，培根切小段
  • 3.平底鍋燒熱，培根煎出香氣，加入菌菇炒出香味，加入煮汁及水芹菜，淋上蛋汁，蓋上鍋蓋，熄火
  • 【備　註】
  • 倒入蛋液後，直接蓋上鍋蓋，關掉爐火，改以燜燒方式讓蛋燜熟，口感更濕潤順口。
主菜 .海菜菇蕈類 .中式料理 .葷食
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