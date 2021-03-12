食譜:日式菇茸醬:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.昆布剪細絲狀與水泡開備用
  • 2.胡蘿蔔去皮切薄片，再切絲，金針菇去蒂，略沖洗，充分扭乾水分，切成三段落
  • 3.作法（一）的昆布水、所有食材、調味料，放入鍋中煮開後，轉中小火煮至略收汁
  • 【備　註】
  • 先將醬汁煮滾，讓調味料均勻，再放入綜合菇同煮較入味。
主菜 .海菜菇蕈類 .日式料理 .葷食
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