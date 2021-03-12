食譜:鹽味菌菇:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.什錦綜合菇分切小朵和粗絲狀備用。
  • 2.取平底鍋，平均放入什錦綜合菇，撒上鹽並混拌均勻，放置約10分鐘，開中火，蓋上鍋蓋，蒸煮至收汁，待冷卻後，冷藏保存。
  • 【備　註】
  • 綜合菇先加入一定比例的鹽，翻拌後靜置待略濕潤入味，再於鍋中煸乾。
開胃前菜 .海菜菇蕈類 .日式料理 .素食
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