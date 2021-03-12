食譜:菌菇佃煮:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.什錦綜合菇分切小朵和粗絲狀，放置室溫下自然風乾二日，較有香氣和風味。
  • 2.煮汁混合煮均勻，什錦綜合菇、薑絲加入煮至略收汁，煮時要不時攪拌，上色才會較均勻。
  • 【備　註】
  • 綜合菇先放置在室溫下通風處二天，或烘乾皆可，製作成料理時可更增添菇的香氣和風味。
開胃前菜 .海菜菇蕈類 .日式料理 .素食
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