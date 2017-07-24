食譜:甜檸檬天空:www.ytower.com.tw

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食譜:甜檸檬天空

  • 【做　法】
  • 1.茶壺倒入80㏄熱水，放入香草菊蜜茶茶包浸泡2分鐘，撈出茶包，取香草菊蜜茶備用。
  • 2.取玻璃杯裝入黃檸檬汁和果糖拌勻，放入檸檬馬鞭草。
  • 3.於作法2玻璃杯加入冰塊至滿杯，倒入香草菊蜜茶即可。
飲料 .水果類 .西式料理 .素食 .用茶包簡單調出流行茶飲
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