食譜:枸杞桂圓甜粥:www.ytower.com.tw

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食譜:枸杞桂圓甜粥

  • 【做　法】
  • 1.圓糯米洗淨後泡水30分鐘後瀝乾。
  • 2.將圓糯米、枸杞及桂圓肉放入燜燒罐中。
  • 3.加入開水(配方外)至八分滿，攪拌預熱30秒後將水倒出。
  • 4.加入380㏄開水後蓋緊蓋子，悶60分鐘後，倒入碗中加入適量的糖調味即可。
粥品 .水果類 .中式料理 .素食
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