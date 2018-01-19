食譜:水果酒釀甜湯:www.ytower.com.tw

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食譜:水果酒釀甜湯
  • 【調 味 料】
  • 冰糖 30公克

  • 【做　法】
  • 1.蘋果、香蕉去皮切片；蔔萄去皮；橘子片剝除膜衣，備用。
  • 2.雞蛋打散備用。
  • 3.鍋中倒入水煮滾，放入酒釀、水果和冰糖煮滾，倒入液稍微攪散成蛋花即可。
  • 【備　註】
  • 水果酒釀甜湯很適合水果盛產的台灣，尤其是冬季寒冷時，把冰冰涼涼的水果煮成溫熱的酒釀湯，不但能吃到水果的營養，喝了還會全身暖呼呼喔！
.水果類 .中式料理 .葷食
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