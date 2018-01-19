食譜:冰糖燉雪梨(1):www.ytower.com.tw
食譜:冰糖燉雪梨(1)
  • 【調 味 料】
  • 冰糖 25公克

  • 【做　法】
  • 1.雪梨洗淨去皮、挖去核心。
  • 2.珠貝、杏仁、紅棗洗淨，瀝乾水，放入挖空的雪梨中心。
  • 3.將作法2的雪梨整顆放入燉盅，加入水和冰糖，放入電鍋，外鍋加2杯水，煮至開關跳起，再燜15分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 一般人都以為冬天要熱補，其實冬天特別容易上火，或是感冒後乾咳難癒，所以一味的熱補反而愈補愈不舒服。這道湯品是自古流傳下來的冬季涼補聖品，可紓緩乾咳的不適，且滋味清甜，大人小孩都愛。
點心 .水果類 .中式料理 .素食
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