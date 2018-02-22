食譜:青木瓜燉四物:www.ytower.com.tw

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食譜:青木瓜燉四物
  • 【調 味 料】
  • 米酒 適量

  • 【做　法】
  • 1.青木瓜去皮、去籽，洗淨後切塊；所有中藥材略為沖洗一下，馬上瀝乾水分，備用。
  • 2.取作法1青木瓜塊、所有中藥材一起放入鍋中，倒入水，放入水已滾沸蒸籠，以大火中蒸1小時。
  • 3.續入枸杞，再蒸10分鐘，灑入米酒即可。
  • 【備　註】
  • 四物是由中藥中的當歸、川穹、芍藥、地黃組合，主要功效為補血，其實無論男女皆可食用，亦可加入紅棗、枸杞增加甜味，或者加入養氣的黨蔘或黃耆。
主菜 .水果類 .中式料理 .葷食
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