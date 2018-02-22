食譜:川貝南杏燉蘋果:www.ytower.com.tw

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食譜:川貝南杏燉蘋果
  • 【調 味 料】
  • 1小匙
  • 米酒 少許

  • 【做　法】
  • 1.川貝、南杏洗淨；鯛魚片洗淨、切小塊；蘋果洗淨、去籽後切小塊，備用。
  • 2.川貝、南杏、蜜棗，一起放入鍋中，倒入水浸泡30分鐘，放入蘋果塊以大火煮滾，改小火燉煮30分鐘。
  • 3.續入鯛魚塊燉煮10分鐘，加入所有調味料拌勻即可。
  • 【備　註】
  • 川貝又稱川貝母或貝母，因原產於四川而得名，具有良好的止咳、化痰、潤肺功效，烹煮時，也可將川貝磨成粉，效果會更好。
點心 .水果類 .中式料理 .葷食
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